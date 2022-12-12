СБУ затримала «російську агентуру», яка коригувала вогонь у Бахмуті та Торецьку

Служба безпеки України 12 грудня звітує про затримання підозрюваних у зборі даних на користь Росії в Донецькій області.

«Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька. Крім цього, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, російські війська планували використати ці дані для ракетних ударів по згаданих містах.

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Серед затриманих – троє місцевих жительок, яких, за даними правоохоронців, завербувало незаконне збройне угруповання «ДНР» після початку повномасштабного вторгнення.

«Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора у разі успішного виконання ворожих завдань. Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах. Потім отриману інформацію передавали своєму «зв’язковому», який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці», – розповідає Служба.

Правоохоронці провели обшуки в місцях перебування затриманих і виявили техніку з доказами листування та російські паспорти. Їм повідомили про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Суд взяв підозрюваних під варту.

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СБУ регулярно заявляє про затримання людей, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

За даними ДБР, від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 грудня бюро відкрило 1 127 кримінальних проваджень через загрозу національній безпеці, 915 з них – за фактом державної зради.