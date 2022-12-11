Ще декілька представників УПЦ (МП) потрапили під санкції – ОПУ

Президент Володимир Зеленський ввів указом у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 грудня 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» стосовно ще сімох представників УПЦ (МП).

Як йдеться на сайті Офісу президента, указ набирає чинності з дня його опублікування.

У додатку до указу зазначено, що під санкції потрапляють митрополит Запорізький і Мелітопольський Андрій Коваленко, митрополит Луганський і Алчевський Василь Поворознюк, настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Олександр Прокопенко, настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Херсона Олександр Федоров, митрополит Бориспільський і Броварський Іван Паканич (Антоній), митрополит Чернівецький і Буковинський Валентин Єгоренко (Мелетій) та архієпископ Костянтинівський Віктор Шинкарьов (Паїсій).

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.

3 грудня СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».