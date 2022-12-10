Омбудсмен оцінив можливість обміну представників УПЦ (МП) на утримуваних у Росії українців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода оцінив можливість обміну представників УПЦ (МП) на утримуваних Росією українців.

«Я не хотів би загострювати питання саме на представниках церкви. Можу сказати, що будь-який громадянин РФ, який цікавить російську владу, ми готові розглядати будь-які варіанти повернення їх на територію Росії задля повернення наших героїв», – пояснив він.

Водночас Дмитро Лубінець наголосив, що Женевська конвенція забороняє обмін цивільних осіб.

«Ми можемо міняти тільки військовополонених. Цивільних ми можемо тільки відпускати в рамках, можливо, якихось взаємних зобов’язань. Чи, наприклад, після засудження відправляти їх на територію Російської Федерації для відбування покарання. Для нас дуже важливо, по-перше, знайти юридичні підстави. І вони у нас є. При чому різні варіанти. І друге: так, ми готові це робити», – підсумував він.

Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Окрім того, деяким представникам УПЦ (МП) повідомили про підозру, зокрема митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), у вчиненні кримінальних правопорушень.

Щодо деяких вже є рішення суду. Наприклад, нещодавно до 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який передавав російським окупантам дані про позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку. Суд визнав його винним за статтями про «надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

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На початку грудня Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) і колишнього народного депутата Вадима Новинського.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».