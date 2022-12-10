Омбудсмен пояснив, чому не всі утримувані РФ українці хочуть повертатися з полону

Офіс омбудсмена часто отримує від Росії інформацію, що окремі українці, утримувані РФ, нібито, не хочуть повертатися з полону до України, однак ці заяви ретельно перевіряються. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити. Як один із варіантів, коли я особисто присутній і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну. Все інше я розглядаю як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не поверталися», – розповів він.

Як приклад, Лубінець навів один із нещодавніх обмінів, під час якого шестеро жінок заявили про небажання повернутись на територію України.

«Чотири жінки (із шести – ред.) після спілкування зі мною, повернулися в Україну... На мій погляд, (росіяни – ред.) використовували деякі аргументи, щоб самостійно жінки ухвалили рішення не повертатися... Це завжди потім використовується для пропаганди, що: «Дивіться, вони не хочуть повертатися». А насправді там просто десь психологічний тиск, десь – маніпуляції», – наголосив омбудсмен.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна під час обмінів віськовополоненими змогла повернути додому 1 319 людей. Згодом на початку місяця стало відомо про ще один обмін, в ході якого звільнили 60 полонених.