Збирали дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ – затримано подружжя шпигунів з РФ

В Службі безпеки України повідомили про затримання двох агентів головного управління Генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) в результаті спецоперації в Одесі.

«СБУ затримала обох шпигунів при спробі передачі закритих відомостей до РФ.

«Обоє затриманих – чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина – громадяни РФ. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після 24 лютого агенти намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів Crotale і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК.

«Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу «Калібр» або «Кінжал» по українських військових об’єктах… Зібрані відомості агенти відправляли «зв’язковому» – мешканцю Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для «прикриття» використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ», – розповіли в СБУ.

Затриманим наразі оголошено про підозру за статтею «шпигунство». В Офісі генпрокурора додали, що підозрювані перебувають під вартою без альтернативи внесення застави.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.