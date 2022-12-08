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«Шпигунство в інтересах СБУ» – ФСБ РФ затримала в Севастополі двох місцевих жителів

Співробітник ФСБ, фото ілюстративне

У Севастополі російські силовики затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у нібито співпраці зі Службою безпеки України. Про це 8 грудня повідомило російське державне інформаційне агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу ФСБ Росії.

«Федеральна служба безпеки припинила протиправну діяльність двох громадян РФ, підозрюваних у скоєнні державної зради у формі шпигунства на користь Служби безпеки України», – сказано в повідомленні.

На думку російських силовиків, підозрювані «передавали дані про розташування обʼєктів Міноборони та ФСБ».

Підконтрольний Росії Ленінський районний суд Севастополя заарештував затриманих на два місяці.

Імена та прізвища затриманих не називаються, їхні публічні коментарі відсутні. Служба безпеки України також не коментує цю ситуацію.

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