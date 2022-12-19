В ОГП повідомили про досудове розслідування нічної атаки дронами

Українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування російського нічного удару дронами на Київщині, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Розслідування ведеться за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

«За даними слідства, 19 грудня 2022 року внаслідок атаки Київщини безпілотними літальними апаратами пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, на території Київської області пошкоджено приватні житлові будинки. За попередніми даними, через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що на місцях працюють прокурори, слідчі й експерти, які проводять «необхідні слідчі дії, фіксуючи черговий злочин армії країни-агресора».

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.