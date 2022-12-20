«Ситуація критична». В ОВА повідомили, що 80% Київщини перебуває без світла

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається критичною, 80% регіону перебуває без світла, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває. Наголошу, що з кожним ворожим обстрілом складність і тривалість ремонтних робіт зростає. Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури «Укренерго» застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше ніж 30 громад», – повідомив Кулеба.

За його словами, пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об’єкти тепло- та водопостачання.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації. За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

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