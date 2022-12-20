Шмигаль: нині неможливо давати будь-які прогнози щодо стабільності енергопостачання

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в нинішніх умовах давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання неможливо.

«В умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо», – сказав він на засіданні уряду.

За його словами, станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працювали 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій, але через суттєві пошкодження зберігається значний дефіцит електроенергії.

«Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною. Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак», – попереджає Шмигаль.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики.

У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».