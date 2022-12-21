Ситуація з енергопостачанням у Києві «найскладніша в країні» – директор Yasno

Генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що ситуація з енергопостачанням у столиці не покращилася суттєво протягом дня 21 грудня.

«Змін на краще нема. Сьогодні ситуація з постачанням у Києві – найскладніша у країні. Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останнього обстрілу. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання», – розповів він.

Коваленко пояснив, що ключовою проблемою в Києві наразі є стан мереж. Зокрема, 60% трансформаторів виведені з ладу: «неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль».

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«Лінії живлення у Києві не лінійні і не завжди логічні з точку зору мапи та районів. Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація», – стверджує директор компанії.

Він додав, що співробітники Yasno працюють над ремонтами та новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.

Коваленко припустив, що ситуація може покращитися після завершення ремонтів, проте може й погіршитися, якщо нові обстріли пошкодять решту 40% вузлів, які працюють.

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Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.