МЕА очікує на рекордне споживання вугілля у світі в 2022 році

У 2022 році світове споживання вугілля може бути вищим, ніж будь-коли, вказує Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у звіті, оприлюдненому 16 грудня.

Експерти очікують, що споживання вугілля у 2022 році вперше перевищить 8 мільярдів тонн, це приблизно на 1,2% більше, ніж торік. Очікується, що споживання залишиться на цьому рівні до 2025 року, кажуть дослідники.

«Світ близький до піку у використанні викопного палива. Першим має знизитися споживання вугілля, але ми ще не досягли цього», – сказав Кейсуке Садаморі, директор з енергетичних ринків і безпеки МЕА.

Однак, додав Садаморі, є багато ознак того, що нинішня енергетична криза прискорює використання відновлюваних джерел енергії та теплових насосів. Це знизить попит на вугілля в найближчі роки, вважає фахівець.