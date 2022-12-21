«Укренерго»: значний дефіцит електроенергії зберігається

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація склалася в центральному регіоні і в Києві, повідомила компанія «Укренерго».

«На ранок 21 грудня зберігаються значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними і безпілотними атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укренерго», наразі працюють усі види генерації, водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, «залишається все ще складною».

«Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато. Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації. За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

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