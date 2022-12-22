В «Укренерго» у День енергетика розповіли, яких зусиль докладають фахівці галузі на тлі обстрілів РФ 

Компанія «Укренерго» у вітанні з нагоди Дня енергетика заявила, що фахівці галузі докладають значних зусиль для відновлення пошкоджених обстрілами РФ об’єктів.

«Після тисяч ударів росіян ракетами та дронів наша енергосистема знову і знову відновлює роботу, світло повертається у будинки українців. З початку повномасштабного вторгнення ми частково відновили електропостачання на 78 % пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях та 62% лініях електропередачі. Це тисячі елементів складного обладнання та сотні кілометрів проводів, які треба з’єднати у потрібних місцях за будь-яких умов, щоб якнайшвидше відновити живлення. А це кілометри бездоріжжя, негода, безсонні ночі та ризики обстрілу у будь-який момент. За цим стоїть щоденна виснажлива робота енергетиків, кожного на своєму місці», – йдеться в повідомленні.

У компанії назвали цю роботу «енергетичним фронтом».

У фейсбуці президент Володимир Зеленський також залишив запис з нагоди Дня енергетика: «Навіть якщо ворог і може тимчасово залишити нас без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити та повернути до норми. І в цьому велика заслуга наших енергетиків. Дякую кожному й кожній за вашу роботу – цілодобову, без перерви, на максимумі. Разом подолаємо будь-який морок».

Щороку 22 грудня, у день зимового сонцестояння, в Україні відзначають День енергетика.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.