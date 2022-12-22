У КМВА назвали «головну проблему» з енергопостачанням Києва

Ситуація з енергопостачанням у Києві залишається важкою, головною проблемою є доставка живлення споживачам, заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати. Енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему. Потрібен час», – заявив Сергій Попко, слова якого цитує пресслужба КМВА.

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Напередодні генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що ситуація з енергопостачанням у столиці не покращилася суттєво протягом дня 21 грудня і є найскладнішою в країні.

Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня.

За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

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