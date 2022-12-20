Наявна потужність у Києві на 50% менша за потрібну – Коваленко

Ситуація з енергопостачанням у Києві практично не змінилася, повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко увечері 20 грудня.

«За день відключалося майже все місто, близько 1,1 мільйона користувачів. На наближення до графіку поки навіть не розраховуємо. По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба запитати критичну інфраструктуру. Але світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, місто здебільшого з водою та опаленням», – розповів Коваленко.

Він зазначив, що диспетчери намагаються забезпечити електропостачання всім районам хоча б на короткий час. Водночас у низки будинків немає електрики від вчорашнього ранку.

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«У Дніпрі все більш-менш стабільно, колеги намагаються максимально наблизитися до графіків. Завтра маю надію на гарні новини», – зазначив голова компанії.

Він порадив споживачам переглянути список речей, потрібних, аби «спокійно прожити тривалі відключення».

Напередодні Коваленко повідомляв, що енергопостачання мають 20% населення в Києві.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.