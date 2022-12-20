Кулеба: «ООН має пояснити причини затримки» місії для розслідування поставок іранських дронів Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Організація Об’єднаних Націй має пояснити, чому досі не направила в Україну місію експертів для розслідування постачань іранських дронів Росії.

«Ще коли Росія тільки почала використовувати іранські «мопеди» для терористичних нальотів на українські міста й цивільну інфраструктуру, Україна та партнери звернулися до ООН із закликом направити місію експертів для вивчення застосування Росією іранських дронів. Це не просто місія. Справа у тому, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном», – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу 20 грудня.

За його словами, ще 14 жовтня Україна офіційно звернулася до секретаріату ООН із приводу направлення відповідної місії.

Секретаріат запропонував дві дати в листопаді, одну з яких погодили, проте пізніше секретаріат ООН поінформував про неможливість відвідування України в ці терміни, заявив Кулеба.

«Генеральний секретар і загалом ООН досі не зробили жодних кроків для направлення місії в Україну. А в цей час іранські дрони продовжують знищувати об’єкти критичної інфраструктури нашої держави, створюючи жахливі умови для життя цивільних посеред зими. Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно є світло, опалення, але нагадаю: те, що робить Секретаріат ООН зараз – це неприпустиме затягування і потурання безкарності Ірану та Росії за їхні дії», – сказав міністр.

«ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності», – сказав Кулеба, заявивши, що йдеться про порушення резолюції Радбезу ООН і загрозу міжнародному миру й безпеці.

Раніше США звинуватили керівництво ООН у нездатності організувати розслідування щодо постачання до Росії іранських дронів і в тому, що в Україну для перевірки російських військових безпілотників, які використовуються там, не були скеровані офіційні особи.

«Ми розчаровані тим, що секретаріат ООН, явно піддавшись погрозам Росії, не виконав мандат на розслідування, яке дала йому Рада безпеки», – цитує російська служба Радіо Свобода Роберта Вуда, заступника посла США в ООН на засіданні Радбезу 19 грудня, присвяченому резолюції щодо іранської ядерної угоди 2015 року.

Великобританія, Франція, Німеччина, США та Україна наполягають, що постачання безпілотників іранського виробництва до Росії порушує резолюцію ООН. З цього приводу очікувалося розслідування ООН і можлива відправка експертів в Україну.

Водночас постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив на засіданні 19 грудня, що представники міжнародної організації «не повинні піддаватися тиску з боку західних країн», і що будь-які результати того, що Небензя назвав «псевдорозслідуванням», не можна вважати дійсними.

Постпред Ірану Амір Саїд Іравані сказав, у свою чергу, що Іран не передавав Росії жодних виробів, заборонених Радою безпеки. Іравані додав, що іранські безпілотники, надані Росії до лютого, не були заборонені Радбезом і «не передавалися для використання в конфлікті, що триває в Україні».

Росія останніми місяцями використовує для ударів по Україні дрони Shakhed-136, які, за даними розвідки США та України, Москва просто переназвала на «Герань-2».