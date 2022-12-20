США звинуватили секретаріат ООН у поступках погрозам з боку Росії

США звинуватили керівництво ООН у нездатності організувати розслідування щодо постачання до Росії іранських дронів і в тому, що в Україну для перевірки російських військових безпілотників, які використовуються там, не були скеровані офіційні особи.

«Ми розчаровані тим, що секретаріат ООН, явно піддавшись погрозам Росії, не виконав мандат на розслідування, яке дала йому Рада безпеки», – цитує російська служба Радіо Свобода Роберта Вуда, заступника посла США в ООН на засіданні Радбезу 19 грудня, присвяченому резолюції щодо іранської ядерної угоди 2015 року.

Великобританія, Франція, Німеччина, США та Україна наполягають, що постачання безпілотників іранського виробництва до Росії порушує резолюцію ООН. З цього приводу очікувалося розслідування ООН і можлива відправка експертів в Україну.

Водночас постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив на засіданні 19 грудня, що представники міжнародної організації «не повинні піддаватися тиску з боку західних країн», і що будь-які результати того, що Небензя назвав «псевдорозслідуванням», не можна вважатися дійсними.

Постпред Ірану Амір Саїд Іравані сказав, у свою чергу, що Іран не передавав Росії жодних виробів, заборонених Радою безпеки. Іравані додав, що іранські безпілотники, надані Росії до лютого, не були заборонені Радбезом і «не передавалися для використання в конфлікті, що триває в Україні».

Росія останніми місяцями використовує для ударів по Україні дрони Shakhed-136, які, за даними розвідки США та України, Москва просто переназвала на «Герань-2».