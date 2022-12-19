Влада Києва розповіла, яка ситуація з опаленням та водопостачанням після атаки дронів

Після ранкових російських атак на Київ комунальники вже відновили роботу більшості котелень, повідомив у телеграмі мер Віталій Кличко.

За його даними, без опалення залишаються близько 3 % споживачів.



Система водопостачання в Києві працює в штатному режимі, додав мер.



Кличко також повідомив, що після ударів дронами у Києві найбільше від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.

Раніше компанія «Укренерго» повідомила, що після російського удару дронами в енергосистемі України склалася важка ситуація,в 10 областях і в Києві застосовані аварійні вимкнення електроенергії.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.