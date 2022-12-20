Росія надасть Ірану передові військові компоненти в обмін на безпілотники – Воллес

Росія має намір передати Ірану сучасні військові компоненти в обмін на сотні безпілотників, заявив 20 грудня міністр оборони Британії Бен Воллес.

«Іран став одним із головних військових спонсорів Росії, – сказав Воллес, виступаючи в парламенті із заявою щодо Росії й України, повідомляє Reuters. – В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як Близький Схід, так і міжнародну безпеку».

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.