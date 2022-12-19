У Києві світло є у близько 20% населення – гендиректор Yasno

У Києві наразі складна ситуація із енергозабезпеченням, повідомив увечері 19 грудня генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, всі три групи споживачів, на які їх поділили для почергових відключень, сьогодні «практично повністю» відключають від енергоспоживання одночасно. Графіки відключень не працюють.

«До всіх пошкоджених об’єктів, по яких тривають ремонти, додався ще інфраструктурний об’єкт через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди – в області. Так само страждають усі райони. Зараз уся критична інфраструктура – лікарні, водоканали, метро – заживлена і світло є десь близько на 20% населення», – заявив Коваленко.

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Він визнав, що тривалі відключення світла, зокрема, на 10 годин, у столиці на сьогодні є реальною можливістю.

«Як швидко повернемося до стабілізаційних – передбачити важко. Енергетики на всіх рівнях елементарно не встигають відновити функціональність системи між прильотами. Та сподіваюся, що завтра буде трошки краще. Найтемніша ніч перед світанком. Тому я впевнений, що ми вистоїмо», – додав він.

У Дніпрі, за даними Коваленка, попри обстріли 16 грудня, в середньому відключення тривають 3-5 годин.

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У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.