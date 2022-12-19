«Ялинка незламності». У Києві засвітили вогні на головній ялинці країни

У Києві на Софіївській площі відкрили головну ялинку країни – «Ялинку незламності», повідомив мер Віталій Кличко.



«Традиційно 19 грудня, у День Святого Миколая, ми засвітили вогні на головній ялинці країни на Софійській площі. Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року», – написав він у телеграмі.

На початку листопада на сайті Київської міськради зареєстрували петицію з пропозицією відмовитися від встановлення новорічної ялинки на Софійській площі Києва. Авторка петиції вважає недоречним встановлювати ялинку в умовах війни, а зекономлені кошти вона пропонує витратити на ЗСУ або на допомогу переселенцям.

Але після консультацій з силами оборони влада Києва все ж таки вирішила встановити новорічну ялинку. Як повідомляв Віталій Кличко, цьогорічна ялинка буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора. Оздоблена ялинка буде прикрасами минулих років.