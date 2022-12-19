Поліція: через атаку дронів на Київщині постраждали 3 людини, пошкоджені 9 будинків

На Київщині внаслідок російського удару дронами в ніч на 19 грудня постраждали троє людей, пошкоджені дев’ять будинків, повідомив керівник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Уламки трьох збитих ППО безпілотників виявили й оглянули наші поліцейські в двох районах області. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки», – написав він у телеграмі.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БПЛА, сили оборони знищили 18 дронів. «Минулося без постраждалих. Проте уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі. На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури», – додали в КМВА.