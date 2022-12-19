Кличко: 10 котелень у Києві – без стабільного електропостачання

У Києві спостерігаються перебої з теплопостачанням, повідомив міський голова Віталій Кличко 19 грудня.

Він пояснив, що «Укренерго» застосовує в Києві більш значні обмеження через «надзвичайно складну ситуацію в енергетиці» та значні пошкодження інфраструктури.

«Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці. В результаті цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста», – заявив Кличко.

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Мер столиці додав, що енергетики та тепловики працюють цілодобово. Він навів перелік пунктів обігріву в чотирьох районах Києва, яких можуть торкнутися проблеми з опаленням.

Кличко додав, що в місті зараз працюють понад 430 пунктів обігріву.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.