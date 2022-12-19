Кличко анонсував відкриття станцій метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності»

У Києві 20 грудня відкриють для пасажирів станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності», повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену – «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» – і перехід між ними», – написав Кличко у телеграмі.

Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії.

У Києві 16 грудня внаслідок влучання російських ракет у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах був зупинений рух поїздів метро, підземні станції працювали як укриття. Рух відновили наступного дня.