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Київське метро відновило роботу

Люди ховаються всередині станції метро під час повітряної тривоги. Київ, 16 грудня 2022 року

Київське метро 17 грудня відновило роботу після аварійного вимкнення електроенергії, яке спричинив черговий російський обстріл, повідомила пресслужба метрополітену.

«Поїзди наразі курсують з інтервалом вихідного дня, який становить 10 хвилин. Підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

У Києві 16 грудня внаслідок влучання російських ракет у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах був зупинений рух поїздів метро, були проблеми з водо- і тепло- і електропостачанням. Київська міська військова адміністрація повідомила, що були збиті 37 із 40 ракет, які летіли по столиці.

16 грудня київська влада повідомила, що у зв’язку з пошкодженням енергетичної системи й аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену в Києві не курсуватимуть до кінця дня.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну 76 ракетами, 60 з них збили.

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