Київське метро відновило роботу

Київське метро 17 грудня відновило роботу після аварійного вимкнення електроенергії, яке спричинив черговий російський обстріл, повідомила пресслужба метрополітену.

«Поїзди наразі курсують з інтервалом вихідного дня, який становить 10 хвилин. Підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

У Києві 16 грудня внаслідок влучання російських ракет у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах був зупинений рух поїздів метро, були проблеми з водо- і тепло- і електропостачанням. Київська міська військова адміністрація повідомила, що були збиті 37 із 40 ракет, які летіли по столиці.

16 грудня київська влада повідомила, що у зв’язку з пошкодженням енергетичної системи й аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену в Києві не курсуватимуть до кінця дня.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну 76 ракетами, 60 з них збили.