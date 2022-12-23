У Києві припиняють роботу трамваї та тролейбуси – Кличко

Через дефіцит електроенергії у Києві не працюватимуть трамваї та тролейбуси, повідомив мер міста Віталій Кличко.



«Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці – трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси», – написав він у телеграмі.

За його словами, на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, працюватимуть автобуси.

Кличко додав, що метро в Києві працює – наразі відкриті 50 станцій із 52, станції «Гідропарк» і «Дніпро» тимчасово закриті.

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Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області. Після цієї атаки ситуацію з електропостачанням у Києві назвали найскладнішою в країні – були райони міста, які отримували світло близько 5 годин на добу. Відновлювальні роботи досі тривають.

Київська міська військова адміністрація 22 грудня пояснила, що найбільшою проблемою наразі є не генерація, а є доставка живлення споживачам, оскільки зруйновані мережі та вузли.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі на початку жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.