Дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився – «Укренерго»

На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі України дещо зменшився, але ще залишається суттєвим, повідомила пресслужба компанії «Укренерго».

«Працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. На сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» наголошує, що ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу.

«Укренерго», генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні», – вказує компанія.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі на початку жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

19 грудня армія РФ здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України.