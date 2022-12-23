ДТЕК повідомляє про обстріл енергетичного об’єкта, є загиблий

Російські війська обстріляли енергетичний об’єкт ДТЕК, загинула людина, ще одна поранена, повідомила пресслужба компанії.
«Сьогодні, 23 грудня, окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії. На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено», – йдеться у повідомленні.
У компанії не уточнюють, в якому саме регіоні стався обстріл.
Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики.
У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».
Україна вважає удари по цивільній інфраструктурі актами тероризму, їх також засуджують країни Заходу.
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