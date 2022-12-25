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У Києві поступово покращується ситуація зі світлом – директор Yasno

За словами Коваленка, енергетикам у Києві вдалося придумати схеми заживлення трьох районів, які найбільше страждали протягом останнього тижня

Станом на 25 грудня в столиці поступово покращується ситуація з енергопостачанням, місто не близьке до планових графіків, повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко в коментарі «24 каналу».

За словами Коваленка, енергетикам у Києві вдалося придумати схеми заживлення трьох районів, які найбільше страждали протягом останнього тижня. Йдеться про Оболонь, Куренівку й Борщагівку. Внаслідок обстрілів дехто з людей залишався без світла протягом кількох діб.

Водночас райони вже заживляють в одному ритмі з усім Києвом, тобто без жодної різниці у графіках між берегами столиці. Як пояснив голова Yasno: «Все місто 25 грудня «дихає» однаково з точки зору світла. Можна сказати, що прийшла рівність».

Коваленко додав, що такого результату вдалось досягти завдяки трьом причинам:

  • енергетики придумали схеми заживлення трьох районів столиці;
  • цьому сприяла плюсова температура за вікном;
  • споживання електроенергії у вихідні традиційно менше, ніж у робочі дні.

Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області. Після цієї атаки ситуацію з електропостачанням у Києві назвали найскладнішою в країні – були райони міста, які отримували світло близько 5 годин на добу. Відновлювальні роботи не припиняються.

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