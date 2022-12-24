У Києві трохи покращилась ситуація зі світлом – директор компанії Yasno

У Києві трохи покращилася ситуація зі світлом, однак, стан енергосистеми продовжує залишатися критичним, зазначив фейсбуці генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста», – написав він.

За словами Коваленка, ситуації також сприяє тепла погода.

При цьому він попросив українців бути акуратними із використанням техніки та не включати в розетку все одразу.

України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області. Після цієї атаки ситуацію з електропостачанням у Києві назвали найскладнішою в країні – були райони міста, які отримували світло близько 5 годин на добу. Відновлювальні роботи досі тривають.

Київська міська військова адміністрація 22 грудня пояснила, що найбільшою проблемою наразі є не генерація, а є доставка живлення споживачам, оскільки зруйновані мережі та вузли.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі на початку жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.