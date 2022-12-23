Тепло і воду всі райони Києва отримують у штатному режимі – КМВА

Тепло- та водопостачання подається в усі райони Києва в штатному режимі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста. На верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води», – заявив голова КМВА Сергій Попко.

Також, за його словами, енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва.

«Місто досі живе в режимі аварійних відключень. Ще раз звертаюся до киян – не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень», – зазначив Попко.

19 грудня Київ зазнав чергової атаки військ РФ іранськими дронами – з 23-ох вдалося збити 18. Через атаку в енергосистемі виник значний дефіцит потужності.