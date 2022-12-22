«Україна сильна і вона переможе»: головні заяви Зеленського і Байдена під час візиту президента України до США

«Безпрецедентним», «історичним», «надихаючим» – вже назвали короткий візит до США президента України, яка вже майже 10 місяців відбиває широкомасштабну агресію Росії. Володимира Зеленського тепло зустріли у Білому домі, а Конгрес США аплодував президенту України стоячи. Радіо Свобода зібрало ключові тези заяв Володимира Зеленського та Джо Байдена, які прозвучали 21 грудня.

Про підтримку України

Джо Байден:

«Ми будемо підтримувати Україну в досягненні справедливого миру». США і союзники будуть «давати Україні те, чого вона потребує, щоб бути в змозі захищати себе».

«Американці знають, що, якщо ми будемо стояти осторонь такої зухвалої атаки на свободу та демократію та ключові принципи суверенітету та територіальної цілісності, світ напевне побачить гірші наслідки»

«Понад 50 держав зобов’язались передати майже 2000 одиниць танків та іншої військової техніки, понад 800 артилерійських систем, понад два мільйони артилерійських снарядів і понад 50 сучасних реактивних систем залпового вогню… Разом ми надали мільярди доларів фінансової підтримки»

«Сьогодні USAID зобов'язується виділити понад 374 мільйони доларів як терміново необхідну гуманітарну допомогу для України. Вона забезпечить продовольчу та грошову допомогу понад 1,5 мільйонам українців, а також доступ до медичної допомоги, безпечної питної води та допоможе зігрітися вдома взимку понад 2,5 мільйонам українців»

США, союзники та партнери надають «критично важливе обладнання для аварійного ремонту систем електропостачання та стабілізації усієї електромережі України», а також постачають Україні зброю, «що допоможе захиститися від російських повітряних ударів». Безпекова та гуманітарна допомога становить 2,2 мільярда доларів «додаткової підтримки українського народу».

«Ви запитуєте, чому ми просто не дамо Україні все, що можемо дати?... Існує цілий альянс (НАТО) і вкрай важливо, щоб він залишався разом з Україною. І якщо давати Україні озброєння, яке б фундаментально відрізнялося від того, що вже туди передають, то в перспективі це могло б призвести до розколу в НАТО, ЄС і у світі загалом»

«Я витратив кілька сотень годин, розмовляючи з нашими європейськими союзниками і главами цих країн, роз'яснюючи, чому їм потрібно робити подальші зусилля із підтримки України. Вони це повністю розуміють, але не збираються доводити справу до війни з Росією і третьої світової війни»

Володимир Зеленський:

«Головне питання всіх моїх переговорів сьогодні це зміцнення України, це наступний рік і наш рух до перемоги у війні за незалежність. Є чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом 1 млрд 800 мільйонів доларів. Найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot – це те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону». Це є «важливим кроком у створенні повітряного щита».

«Україна вже здобувала перемоги над Росією на полі бою і продовжить здобувати такі ж перемоги, з великою підтримкою друзів та партнерів, насамперед Сполучених Штатів» (виступ у Конгресі).

«Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські солдати здатні самі чудово керувати американськими танками та літаками»(виступ у Конгресі)

«Ваші гроші – це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально» ( виступ у Конгресі США)

«Дуже важливою частиною нашої розмови з паном президентом була координація подальших наших стратегічних кроків – ми детально говорили про те, чого ми очікуємо з наступного року і до чого готуємося. Це важливо для всіх українців»

«Наступного року – вирішальний час у ній. Час, коли українська сміливість і американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи. Свободи людей, які стоять за свої цінності» (виступ у Конгресі США)

Про тероризм та воєнні злочини Росії

Джо Байден:

Треба «чітко розуміти, що робить Росія». «Вона цілеспрямовано атакує критично важливу інфраструктуру України, руйнуючи систему забезпечення теплом і світлом українців у найхолоднішу та темну пору року. Росія використовує зиму як зброю, морозить людей, морить голодом, відрізає їх один від одного. Це останній приклад жахливих звірств, які російські війська проти невинного українського цивільного населення, дітей та їхніх родин»

Володимир Зеленський

«Звучить і звучатиме питання про протидію російському терору і відновлення зруйнованої інфраструктури, передусім – енергетики». Ми «повинні пройти цю зиму. Маємо захистити наших людей. Маємо бути і будемо в таких речах максимально конкретними – це ключове гуманітарне питання зараз»

«Ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору – можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці»

Треба «притягнути до відповідальності терористів». «Обговорюємо подальший санкційний та юридичний тиск на державу-терориста. Росія має відповідати за усе те, що робить проти нашої держави, проти наших людей, проти усієї Європи та вільного світу».

«Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні можливості найближчими місяцями. Я про це не можу говорити детально, але я за це вдячний президенту Байдену»

Росія може зупинити цю агресію, «якщо захоче». «Але ви можете прискорити нашу перемогу, я знаю це. І вона доведе будь-якому потенційному агресору, що вже нікому не вдасться порушити кордони іншого народу, чинити звірства й царювати над людьми проти їхньої волі. Наївно чекати кроків до миру від Росії, якій подобається бути державою-терористом. Росіяни ще отруєні Кремлем»

«У ваших же силах – допомогти нам притягти до відповідальності всіх, хто розвʼязав цю неспровоковану й незаконну війну. Зробімо це! Хай держава-терорист відповідає за терор та агресію й відшкодує всі завдані війною збитки. Хай світ бачить, що Сполучені Штати – тут!»(виступ у Конгресі США)

Про перемогу і справедливий мир

Джозеф Байден:

«Путін не має наміру припиняти цю жорстоку війну...але цей хлопець програє. І Сполучені Штати зобов'язалися забезпечити, аби мужній український народ був спроможний продовжувати обороняти свою країну від російської агресії стільки, скільки це буде необхідно»

«Він вже зазнав невдачі, бо тепер він знає, що не існує способу окупувати усю Україну. І тепер не існує способу, що Путіна схвалюватиме український народ. І тепер дуже важливо, щоб він (Путін) і усі інші бачили, що президент Зеленський і я об'єднані, що дві країни об'єдналися, щоб забезпечити те, що він (Путін) не досягне успіху»

З Росією все одно доведеться говорити, «вся політика – персональна, вона про те, щоби дивитися в очі. Немає заміни тому, щоби сідати один проти одного і дивитися в очі. Чи це друг, чи це ворог»

Володимир Зеленський

«Це битва не лише за територію, за ту чи іншу частину Європи. Битва йде не лише за життя, свободу та безпеку українців чи будь-якої іншої країни, яку Росія намагається завоювати. Ця боротьба визначить, у якому світі житимуть наші діти та онуки..., визначить, чи це буде демократія для українців, для американців, для всіх» (виступ у Конгресі).

«Саме ми маємо перемогти Кремль на полі битви. Це битва не лише за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не лише за життя, свободу та безпеку людей – українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти та онуки та їхні діти та онуки. Цю битву не можна заморозити або відкласти. Його не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі по собі»

«Українці перемогли – і це дає нам сміливість, якою захоплюється світ. Американці перемогли – і тому вам вдалося об'єднати глобальну спільноту заради захисту свободи та міжнародних правил. Європейці перемогли – ось чому Європа зараз найбільш сильна та незалежна, ніж будь-коли у своїй історії»

«І принципова річ – формула миру, можливості американського лідерства з цього приводу. Ми пропонуємо дуже конкретні пункти – і те, що Америка може зробити, щоб допомогти їх виконати. Ми пропонуємо Global Peace Formula Summit, і я вдячний нашим американським союзникам за те, що вони нас чують – і відчувають так само, як і ми, наскільки важливо зберігати ініціативу і шукати, як відновити територіальну цілісність України та інтернаціональний порядок»

«Український народ хоче миру і справедливого світу, а «справедливий світ – це суверенітет та територіальна цілісність України».

Справедливий мир «для мене як для президента – це жодних компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності і суверенітету, це найголовніше, і відшкодування усіх збитків, яких завдала російська агресія»

Але, для українців, які втратили дітей на війні, нецікаві жодні гроші і відшкодування, «все, чим вони живуть – це помста», для них «немає ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці… навіть не можу знайти слова, бо ми у Білому дому, культурного слова... ці нелюди»

«Україна досягне абсолютної перемоги». «Україна жива і сильна» (завершальні слова виступу у Конгресі США).

Виступаючи у Конгресі президент України Володимир Зеленський подякував усім законодавцям, особисто президенту США, а також кожній американській родині за підтримку України у відсічі російської агресії.

Зеленський подарував Конгресу український прапор, підписаний українськими воїнами у Бахмуті, у якому президент був напередодні візиту до США.

«Цей прапор – символ нашої перемоги у цій війні. Ми тримаємося, ми боремося і ми переможемо, тому що ми єдині: Україна, Америка і весь вільний світ. Переможного нового року!»

Конгрес США аплодував президенту України стоячи:

Про Різдво

Володимир Зеленський:

Українці через два дні відзначатиметься Різдво, і можливо в Україні на це свято українці запалюватимуть свічки. «Не через те, що це більш романтично. Ні. Але через те, що не буде електроенергії. Мільйони не матимуть ні опалення, ні водопостачання» (виступ на спільному засіданні обох палат Конгресу США)

Але українці не збираються скаржитися, вони «мають намір, з гідністю і честю, продовжити боротися».

«Ми відзначатимемо Різдво. І якщо не буде електроенергії, світло нашої віри в себе не згасне. Якщо російські ракети атакують нас, ми зробимо усе можливе для нашого захисту. Якщо вони атакують нас іранськими дронами і наші люди будуть змушені піти у бомбосховища у Різдвяний вечір, українці все-одно сядуть за святковий стіл і підбадьоруватимуть один одного. І ми не повинні знати бажання усіх, бо ми знаємо, що усі з нас, мільйони українців, бажають одного – перемоги. Лише перемоги!»