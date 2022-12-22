Втрати РФ у війні перевищили 100 тисяч осіб. ЗСУ за добу відбили атаки в межах 16 міст і сіл – Генштаб

За минулу добу українські військові відбили атаки армії РФ в районах 16 населених пунктів.

«За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка на Донеччині», – повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Українські військові кажуть: на сьогодні, за майже 9 місяців, Росія втратила в Україні понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин.

У Генштабі повідомили, що для будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області РФ місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів.

«Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу «Форпост» та ще два – типу «Ланцет-3». Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

Розпочалася триста друга доба російського широкомасштабного вторгнення.