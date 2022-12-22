У МЗС вважають, що рішення Байдена відкриває шлях для надання Україні й інших систем Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що рішення президента США про надання Україні батареї ППО Patriot відкриває шлях для виділення також інших Patriot.

«Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів, а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше – це рішення президента Байдена відкриває двері для інших «Патріотів». Шлях до цього рішення почався ще до повномасштабної війни», – написав Кулеба у фейсбуці.

Він зазначив, що системи Patriot в Україні – це збережені життя та цивільна інфраструктура.

«Це ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору. Це наближення дня нашої перемоги», – зазначив голова МЗС.

21 грудня президент США Джо Байден, зокрема, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.

Загалом Сполучені Штати надали Україні приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.