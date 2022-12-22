Ми маємо перемогти Кремль на полі битви, яку не можна заморозити або відкласти – Зеленський у Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський у середу ввечері під оплески присутніх виступив із промовою у Конгресі США, подякувавши американцям за масштабну допомогу у відбитті агресії РФ і наголосивши, що перемогти Кремль необхідно на полі бою.

«Українці перемогли – і це дає нам сміливість, якою захоплюється світ. Американці перемогли – і тому вам вдалося об'єднати глобальну спільноту заради захисту свободи та міжнародних правил. Європейці перемогли – ось чому Європа зараз найбільш сильна та незалежна, ніж будь-коли у своїй історії», – сказав Зеленський.

Він додав: «Саме ми маємо перемогти Кремль на полі битви. Це битва не лише за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не лише за життя, свободу та безпеку людей – українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти та онуки та їхні діти та онуки. Цю битву не можна заморозити або відкласти. Його не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі по собі».

Наступного року, за словами Зеленського, настане час, коли «хоробрість України та рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності».

Говорячи про одну з найгарячіших точок Донбасу – Бахмут, президент України сказав, що «український Донбас стоїть».

«Російська армія використовує проти Бахмута та інших наших міст на передовій усе, що може. Перевага окупантів в артилерії дуже відчутна. У них у рази більше снарядів, ніж у нас. Вони використовують у рази більше ракет та авіації, ніж ми будь-коли мали. Але наші сили оборони стоять», – наголосив Зеленський.

Президент звернувся до Конгресу і американського народу: «Ми потребуємо вашої допомоги, щоб не просто стояти в таких боях, а щоб переламати це. Щоб перемогти на полі битви».

Зеленський також нагадав про використання армією РФ іранських дронів, які запускаються з Росії «сотнями і стали загрозою нашій критичній інфраструктурі».

«Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу», – сказав Зеленський.

Він закликав США посилювати санкції так, щоб змусити Росію відчувати, наскільки руйнівною є її агресія: «У ваших же силах допомогти нам притягнути до відповідальності всіх, хто розв’язав. цю непровоковану та незаконну війну».

Подякувавши американцям за військову допомогу, Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з проханням: «Ви нам дали артилерію, але цього недостатньо». Він запевнив аудиторію, що українські солдати здатні опанувати американську техніку, зокрема управління американськими танками і літаками.

«Через два дні ми святкуватимемо Різдво. Можливо, при свічках. Не тому, що так сентиментальніше. А тому, що не буде світла. Прямо зараз як наслідок російських ударів більше десяти мільйонів людей в Україні – без електрики… Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво – і якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе все одно не згасне», – сказав президент України.

На завершення виступу Володимир Зеленський передав спікеру Палати представників Ненсі Пелосі (з якою мав зустріч перед виступом) український прапор з автографами який просили його передати захисники Бахмута. Зі свого боку, Зеленському подарували американський прапор, знятий з Капітолію.

Перед виступом у Конгресі президент України Володимир Зеленський провів переговори у Білому домі із президентом США Джо Байденом.

Байден, зокрема, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.

Загалом Сполучені Штати надали Україні приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.