НБУ: в Україні створили спільну банківську мережу на випадок блекауту

В Україні створена спільна банківська мережа Power Banking, яка працюватиме навіть в умовах блекауту, повідомив 26 грудня Національний банк.

«Банки повинні бути частиною проєкту української влади із забезпечення незламності та безперервності функціонування критично важливих сервісів в умовах енергетичного терору, а саме безперервності надання банківських послуг», – йдеться в повідомленні.

В НБУ повідомили, що відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії і резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки і додатковий персонал.

За даними Нацбанку, на сьогодні мережа Power Banking об’єднує «всі 14 системно важливих банків», відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку.

«Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків)», – заявили в НБУ і зауважили, що з розширенням мережі зростатиме перелік відділень.

У Нацбанку додали, що в умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів із фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі Power Banking діятиме банкоматний національний роумінг, який передбачає можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, «достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу».

Мапу відділень мережі й іншу інформацію можна подивитися тут.

Відділення, які входять до мережі, мають маркування Power Banking на вході.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня.

За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

В Україні, за даними уряду, створено п’ять тисяч «Пунктів незламності», де на випадок тривалого вимкнення світла чи тепла українці можуть зігрітися і зарядити ґаджети. Їх кількість планують довести до 15–17 тисяч.