Українці зможуть обміняти старі лампочки на нові LED: у Мінінтеграції розповіли подробиці

Кожен українець із січня 2023 року зможе безкоштовно отримати п’ять світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання, повідомляє пресслужба Міністерства інтеграції в телеграмі.

«Із нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати п’ять світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання і в такий спосіб зробити свій внесок у балансування електросистеми України», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Міністерства інтеграції, проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії, а це суттєва економія. Наприклад, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.

«Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку у «Дії», прийти до відділення Укрпошти й обміняти п’ять ламп старого зразка на таку саму кількість світлодіодних», – зазначили в відомстві.

Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області. Після цієї атаки ситуацію з електропостачанням у Києві назвали найскладнішою в країні – були райони міста, які отримували світло близько 5 годин на добу. Відновлювальні роботи не припиняються.