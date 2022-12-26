Галущенко розповів, якою може бути ситуація зі світлом на Новий рік

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляє, що у разі відсутності нових атак по енергосистемі українці можуть розраховувати на світло на Новий рік, але припускає, що Росія спробує завдати нового удару.

«Є таке відчуття, що вони не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони ж прив'язуються до дат, я думаю, що Новий рік – це одна з таких дат, в яку вони намагатимуться максимально завдати шкоди енергосистемі. Тяжко щось планувати, враховуючи, що ми не розуміємо обсяг можливого майбутнього обстрілу» – сказав Галущенко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, після російських атак ситуація в енергетиці залишається складною, але енергетики цілодобово працюють.

Компанія «Укренерго» 26 грудня через перевищення лімітів споживання запровадила аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у Києві.

Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики.

У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».

Україна вважає удари по цивільній інфраструктурі актами тероризму, їх також засуджують країни Заходу.