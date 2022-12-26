Усі райони Києва періодично – зі світлом, але екстрені вимкнення тривають – Yasno

У компанії Yasno кажуть, що завдяки зусиллям із перерозподілу електроенергії всі райони Києва наразі періодично мають світло. Як зазначив у фейсбуці гендиректор компанії-постачальника електроенергії Сергій Коваленко, попри це аварійні вимкнення тривають, як і ремонтні роботи.

«Пошкоджені вузли досі перебувають у відновлювальних роботах, їх так само не можна включати у мережу. Що важливо розуміти: після останніх обстрілів на правому березі Києва з’явилися гостродефіцитні вузли передавання електроенергії… Зараз застосовані тимчасові обхідні схеми, які дали змогу на вихідні суттєво зменшити цей дефіцит. Але це тимчасові схеми, які не дають можливість поки повернутися до стабілізаційних графіків. Ще одна причина частих відключень зараз – це локальне спрацювання автоматики», – пояснив Коваленко.

Він зазначив, що поки триватимуть ремонти, екстрені відключення продовжуватимуться.

«На жаль, ще ні генерація, ні мережі поки що не дають можливості перейти до чітких графіків», – сказав він.

Раніше сьогодні також компанія «Укренерго» заявила, що поширення інформації про нібито скасування аварійних відключень електроенергії є фейком.

Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області. Після цієї атаки ситуацію з електропостачанням у Києві назвали найскладнішою в країні – були райони міста, які отримували світло близько 5 годин на добу. Відновлювальні роботи не припиняються.