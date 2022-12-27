Одну з пошкоджених ТЕС знову включили в мережу, але дефіцит зберігається – «Укренерго»

Дефіцит потужності в енергосистемі дещо скоротився завдяки збільшенню генерації електроенергії, повідомляє компанія «Укренерго» 27 грудня.

«Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак. Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання», – йдеться в повідомленні.

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Споживання зросло через поетапне введення в роботу електромереж, пошкоджених під час ракетних атак, а також відновлення енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях, пояснює оператор.

Відтак регіональним обленерго повідомили ліміти споживання, перевищення яких призведе до аварійних відключень.

Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики.