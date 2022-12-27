Близько 9 мільйонів людей в Україні відключені від електропостачання – Зеленський

Дефіцит в українській енергосистемі зберігається, хоча відключення стають коротшими – про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 грудня.

Він подякував працівникам енергетичних підприємств, які змогли забезпечити більш стале електропостачання у святкові вихідні 24 і 25 грудня.

«Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат», – заявив голова держави.

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Він додав, що в понеділок провів нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі:

«Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить».

Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики.