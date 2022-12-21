Штаб-квартири ЄС і НАТО ненадовго вимкнули світло на підтримку України

Європейський союз і НАТО долучилися до акції #LightUpUkraine («Підсвіти Україну») і вимкнули світло на підтримку українців, які залишилися без електропостачання через російські обстріли.

«Вимикаємо світло у будівлі Європейської ради і «ділимося» своїм світлом – і солідарністю – з українцями, які мають справу з блекаутом», – прокоментував президент Європейської ради Шарль Мішель.

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Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола звернула увагу на те, що 21 грудня – найкоротший день і найдовша ніч у році.

«У найтемніший день року Європарламент відгукнувся на заклик президента Зеленського вимкнути світло о 20 годині. Аби підсвітити Україну, ми продовжуємо надавати «генератори надії», аби допомогти нашим українським друзям пройти цю важку зиму», – заявила вона.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що ЄС працює над тим, аби збільшити потік електроенергії між Україною й Молдовою та рештою Європи.

«Ми також мобілізуємо 900 генераторів, аби заживити країну, в тому числі її лікарні», – додала посадовиця.

До акції долучилася також штаб-квартира НАТО в Брюсселі, вимкнувши світло о 20 годині за місцевим часом.

За даними платформи United24, до акції долучилися понад 60 відомих локацій по всьому світу. Метою є підтримати збір коштів на генератори для українських лікарень.