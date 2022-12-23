Після інциденту з кувалдами Фінляндія просить Росію гарантувати безпеку посольства в Москві

Посольство Фінляндії в Москві попросило Росію гарантувати безпеку дипломатичної місії після інциденту з кувалдами, повідомляє агенція Reuters.



Міністерство закордонних справ Фінляндії 23 грудня повідомило, що в результаті інциденту ніхто не постраждав і не було завдано шкоди будівлі.



Але заступник голови місії Фінляндії «попросив Росію гарантувати безпеку персоналу та будівлі відповідно до Женевської конвенції про дипломатичні відносини», сказав речник міністерства.

Раніше цього тижня стало відомо, що невідомі в масках закидали кувалдами територію посольства Фінляндії у Москві. На відео, оприлюдненому у телеграм-каналах, видно, що нападників було близько двадцяти, всі вони чоловічої статі та міцної статури. Судячи з оприлюдненого запису, будівля посольства не постраждала – нападники змогли лише перекинути кувалди через паркан.

Наприкінці листопада Європарламент закликав ЄС визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією та внести її до відповідного списку. У відповідь Євген Пригожин пообіцяв передати Європарламенту кувалду зі слідами крові.

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Перед цим в телеграм-каналах, пов’язаних з російською приватною військовою компанією «Вагнера», було опубліковано відео вбивства колишнього російського в’язня Євгена Нужина, який був завербований ПВК для участі у війні в Україні, але пізніше здався в полон українським військам і заявив про бажання воювати на їхньому боці. На відео Нужина на смерть забивають кувалдою.

Коментуючи запис, один із засновників та спонсорів «ПВК Вагнера», наближений до Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин заявив, що Нужин «зустрівся з недобрими, але справедливими людьми» та «собаці – собача смерть». Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи вбивство, заявив, що «це не наша справа».