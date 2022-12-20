Росія: невідомі закидали територію посольства Фінляндії в Москві кувалдами

Невідомі в масках закидали кувалдами територію посольства Фінляндії у Москві. Про це повідомила російська служба Радіо Свобода із посиланням на відповідне відео, яке поширилося 20 грудня у телеграм-каналах.

На кадрах видно, що нападників було близько двадцяти, всі вони чоловічої статі та міцної статури. Судячи з оприлюдненого запису, будівля посольства не постраждала – нападники змогли лише перекинути кувалди через паркан.

Міністерство закордонних справ і посольство Фінляндії ситуацію наразі публічно не коментували.

У листопаді в телеграм-каналах, пов’язаних з російською приватною військовою компанією «Вагнера», було опубліковано відео вбивства колишнього російського в’язня Євгена Нужина, який був завербований ПВК для участі у війні в Україні, але пізніше здався в полон українським військам і заявив про бажання воювати на їхньому боці. На відео Нужина на смерть забивають кувалдою.

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Коментуючи запис, один із засновників та спонсорів «ПВК Вагнера», наближений до Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин заявив, що Нужин «зустрівся з недобрими, але справедливими людьми» та «собаці – собача смерть». Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи вбивство, заявив, що «це не наша справа».

Згодом у медіа з’явилися свідчення ще кількох таких страт.

Наприкінці листопада Європарламент закликав ЄС визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією та внести її до відповідного списку. У відповідь Євген Пригожин пообіцяв передати Європарламенту кувалду зі слідами крові.