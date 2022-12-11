Тіло замбійця, який загинув на війні в Україні, повернули додому

Тіло 23-річного замбійського студента, який загинув під час бойових дій на боці російської армії на війні в Україні, повернули додому, повідомляє агенція Associated Press.

Тіло Лемехані Натана Ньіренди прибуло до аеропорту Лусаки в неділю.

У Міністерстві закордонних справ Замбії заявили, що були проведені тести ДНК для підтвердження особи Ньіренди, його сім’ї виплатять російську компенсацію.

У МЗС запевнили, що Замбія працюватиме над тим, аби із замбійцями, які навчаються в Росії, більше нічого подібного не сталося.

Як передає Associated Press, рідні загиблого повідомили, що з понеділка також запланована судово-медична експертиза тіла. Після неї сім’я вирішуватиме питання з похованням хлопця.

У середині листопада МЗС Замбії, країни у Південній Африці, попросило російську владу пояснити, яким чином засуджений у Росії громадянин Замбії опинився на війні в Україні, де згодом загинув.

23-річний студент Лемехані Натан Ньіренда вивчав проєктування ядерних установок у Московському інженерно-фізичному інституті. У квітні 2020 року його засудили до дев’яти з половиною років позбавлення волі у Росії за підозрою у торгівлі наркотиками.

Влада Замбії повідомляла, що тіло хлопця з Ростова-на-Дону мали відправити на батьківщину.

Незабаром після оприлюднення цієї історії офіційний Київ закликав країни Африки вимагати від Росії припинити відправляти африканців на війну в Україну.

Вербуванням ув’язнених у Росії з літа займається «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, а з вересня – і Міністерство оборони Росії. Засудженим обіцяють помилування та грошові виплати.

На початку листопада президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє мобілізувати на війну проти України осіб із незнятою або непогашеною судимістю за тяжкі злочини.