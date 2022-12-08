У Москві затримали заступника директора авіакомпанії Міноборони РФ, яку пов’язують із «ПВК Вагнера»

У Москві затримали заступника гендиректора із наземного обслуговування авіакомпанії «223-й льотний загін» Міністерства оборони Росії Євгена Бутусова.

В офіційному повідомленні Преображенського райсуду Москви вказано, що Бутусова підозрюють в отриманні хабаря у два мільйони рублів.

223-й льотний загін журналісти-розслідувачі пов’язують із «ПВК Вагнера». Видання The Insider зазначає, що його борти доставляли бійців приватної військової компанії з Росії до Сирії, Судану, Лівії та Центральноафриканської Республіки. Зокрема, 2019 року літаками загону перевозили російських найманців до Судану для розгону місцевих акцій протесту. Тоді Служба безпеки України опублікувала документи, згідно з якими договір із льотним загоном укладала компанія «М Інвест», що належить засновникові та спонсору «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину.

Телеканал «Настоящее время» встановив, що «М Інвест» регулярно замовляє у 223-го льотного загону послуги з виконання чартерних перевезень. Лише у період із серпня по грудень 2018 року компанія зробила сім грошових переказів Міністерству оборони РФ на загальну суму понад 50 мільйонів рублів.

Про те, що 223-й загін обслуговує «ПВК Вагнера» писали і розслідувачі The New York Times. За даними видання, з лютого по червень 2021 року 223-й загін виконав понад десять рейсів із сирійського міста Латакія до суданського Порт-Судану. Зазначалося, що літаки стартували з аеродрому у Підмосков’ї.

223-й льотний загін було створено на базі 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення ВПС РФ 1993 року. Тоді загін необхідно було перетворити на компанію, щоб армія змогла покращити своє фінансове становище за рахунок чартерних перевезень на тлі нестачі коштів на утримання військової авіації. Заявлена мета загону – виконання перевезень за завданнями президента, уряду та Міноборони РФ.

«ПВК Вагнера» не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте її бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у наземних операціях РФ у Сирії та у війні в Україні. Бійці «ПВК Вагнера» підозрюються у скоєнні численних воєнних злочинів.

Влітку 2022 року з’явилися дані про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних регіонах Росії. При цьому близький до Путіна бізнесмен лише наприкінці вересня визнав, що є засновником «ПВК Вагнера».