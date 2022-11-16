Warner Bros. заборонили російським телеканалам транслювати свої фільми

Голлівудська кіностудія Warner Bros. заборонила трансляцію своїх фільмів російським телеканалам, що входять до «Національної медіагрупи», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Йдеться про канали СТС, РЕН-ТВ, «П’ятий канал» та «Домашній», а також відеосервіс more.tv. Warner Bros. запровадила заборону попри те, що її ліцензійні угоди з російським прокатником діють ще як щонайменше півтора роки.

Warner Bros. – одна з найбільших світових кінокомпаній. Серед її найпопулярніших проектів – вісім фільмів франшизи про Гаррі Поттера, «Годзілла 2: король монстрів», кінокомікси «Аквамен», «Диво-жінка», «Ліга справедливості» та багато інших. Ці фільми набирали найвищі рейтинги, зокрема, на каналі СТС, особливо під час новорічних канікул.

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Водночас, як зазначає російський портал «Бюлетень кінопрокатника», за підсумками третього кварталу 2022 року у топ-50 найпопулярніших серед росіян кінокартин продукція Warner Bros. не увійшла, хоча в попередні роки стабільно займала провідні місця. Це може бути пов’язано з тим, що після початку військового вторгнення в Україну російські телеканали різко зменшили частку розважального контенту, замінивши його на новинний та пропагандистський.

Після початку війни Росії в Україні основні голлівудські кіновиробники – Warner Bros., Universal, Paramount, Disney та Sony – зупинили прокат та ліцензування своєї продукції в Росії, деякі з них потім остаточно пішли з російського ринку.