Два японські автовиробники йдуть із Росії

Японські автовиробники Mazda та Isuzu йдуть із Росії. Ці дві компанії припинили роботу в РФ ще навесні 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Корпорація Mazda Motor вирішила передати частку у спільному підприємстві у Владивостоку ПАТ «Соллерс авто», йдеться у повідомленні концерну. Вартість угоди символічна – 1 євро. Японський автовиробник залишив за собою опціон на зворотний викуп частки протягом трьох років.

Компанія «Соллерс» підтвердила РБК, що викупить частку Mazda у спільному підприємстві. Компанія планує перезапуск заводу на новій модельній лінійці наступного року. Раніше у Владивостоку збирали моделі CX-5, CX-9 та Mazda6.

Японський виробник вантажівок та пікапів Isuzu також оприлюднив план відходу з Росії. За прогнозами компанії, збитки від діяльності в Росії до кінця 2023 року становитимуть мільярди єн (мільйони доларів), а перспективи відновлення роботи заводу Isuzu в Ульяновську невизначені.

Завод Isuzu в Ульяновську працював із 2012 року. 2021 року з конвеєра зійшло 3,7 тисячі вантажівок. У березні 2022 року виробництво припинилося.