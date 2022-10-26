Російський ринок залишив концерн Ford

Американський автовиробник Ford Motor вийшов із спільного підприємства з російською автомобілебудівною групою «Соллерс». Про це Ford повідомив 26 жовтня у пресрелізі.

Компанія передала свої 49% акцій російській юридичній особі спільного підприємства ТОВ «Соллерс Форд» за номінальною вартістю. При цьому вона залишила за собою право викупити акції назад упродовж пʼяти років, «якщо ситуація у світі зміниться».

«Продаж слідує за повним зупиненням усіх операцій у Росії (включно з виробництвом, постачанням запчастин, технічною та інженерною підтримкою) в березні цього року», – наголосили у Ford.

Спільне підприємство «Соллерс Форд» було створене в 2011 році. Воно випускало на заводах у Ленінградській області та Татарстані кілька моделей легкових автомобілів Ford, а також комерційні вантажівки Ford Transit. З 2019 року Ford відмовився від виробництва легкових машин у Росії та залишив лише випуск Ford Transit. Він був зупинений після початку війни.

26 жовтня джерела економічних видань «Коммерсант» і «Ведомости» повідомили, що з Росії також пішла німецька автомобільна компанія Mercedes-Benz, продавши свій завод зі складання легкових автомобілів у Підмосков'ї дилерському холдингу «Автодім». Раніше російський ринок залишили французька Renault та японська Nissan, передавши свої активи державі за символічну плату.