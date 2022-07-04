Іран, Росія і Туреччина розглядають спільний план виробництва автомобілів – іранські ЗМІ

Представники промисловості Ірану, Росії та Туреччини розглядають спільну програму з розробки та виробництва автомобілів через збої, спричинені західними санкціями, повідомляють іранські державні ЗМІ.

«Існує велика ймовірність тристоронньої співпраці між виробниками автомобілів та постачальниками трьох країн», – сказав Мохаммадреза Наджафі-Манеш, голова Асоціації виробників автозапчастин Ірану, повідомляє інформаційне агентство IRNA.

«Ці три країни можуть захопити великий ринок для своєї продукції», – додав він.

Наджафі-Манеш заявив, що ідею вперше висунула Туреччина і що Росія – «зацікавлена».

Іран перебуває під санкціями через свої ядерні розробки. Росія під санкціями Заходу через вторгнення в Україну.

Чимало моделей західних автомобілів у останні два десятиліття збиралися в Росії, але більшість компаній відмовилися від таких проєктів після того, як Кремль ввів свої війська в Україну в лютому.