Іран, Росія і Туреччина розглядають спільний план виробництва автомобілів – іранські ЗМІ

Представники промисловості Ірану, Росії та Туреччини розглядають спільну програму з розробки та виробництва автомобілів через збої, спричинені західними санкціями, повідомляють іранські державні ЗМІ.
«Існує велика ймовірність тристоронньої співпраці між виробниками автомобілів та постачальниками трьох країн», – сказав Мохаммадреза Наджафі-Манеш, голова Асоціації виробників автозапчастин Ірану, повідомляє інформаційне агентство IRNA.
«Ці три країни можуть захопити великий ринок для своєї продукції», – додав він.
Наджафі-Манеш заявив, що ідею вперше висунула Туреччина і що Росія – «зацікавлена».
Іран перебуває під санкціями через свої ядерні розробки. Росія під санкціями Заходу через вторгнення в Україну.
Чимало моделей західних автомобілів у останні два десятиліття збиралися в Росії, але більшість компаній відмовилися від таких проєктів після того, як Кремль ввів свої війська в Україну в лютому.
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